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Роуминг в Союзном государстве планируется отменить с марта 2025 года

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Власти России и Белоруссии на заседании Высшего госсовета Союзного государства договорились о сроках отмены роуминга для граждан интеграционного объединения.

"На заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Минске 6 декабря принята резолюция о создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории СГ (отмене роуминга)", - сообщает госагентство БелТА.

Отмечается, что новые тарифы вступят в силу на территории двух государств с 1 марта 2025 года.

Министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган отметил, что найдены условия, которые обеспечивают равные права для абонентов Белоруссии и РФ. Так, если тарифный план включает бесплатные 300 минут для звонков в другие сети, то эти же минуты используются и в роуминге. Если таких минут не предусмотрено, стоимость звонка в роуминге - 11 белорусских копеек за минуту.

"Не менее 300 минут голосовых, из которых не менее 150 - исходящего трафика и не менее 150 - входящего трафика. Среднее нахождение в роуминге - порядка пяти дней. Был проанализирован портрет абонента в роуминге, и эти минуты - это как раз то, чтобы комфортно себя чувствовать в условиях нахождения в сети другого оператора", - сказал министр.

Кроме того, в роуминге можно будет использовать 5 гигабайт мобильного интернет-трафика на льготных условиях: 1 гигабайт обойдется в 4 белорусских рубля.

Белоруссия РФ
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