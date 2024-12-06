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Досрочные выборы губернатора Курской области пройдут в сентябре 2025 года

Тогда же пройдут довыборы в Госдуму по одномандатному округу, где избирался Хинштейн

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Досрочные выборы губернатора Курской области пройдут в единый день голосования в сентябре следующего года, сообщила "Интерфаксу" председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

По ее словам, в единый день голосования в 2025 году также пройдут довыборы в Госдуму по одномандатному округу, в котором был избран депутатом Госдумы Александр Хинштейн (Самарская область - Самарский одномандатный избирательный округ №158).

Телеграм-канал ЦИК сообщил, что выборы высших должностных лиц в сентябре 2025 года пройдут всего в 18 регионах России.

5 декабря президент Владимир Путин назначил главу комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Прежний губернатор Алексей Смирнов, избравшийся на этот пост в сентябре 2024 года, ушел с должности по собственному желанию. Он руководил регионом с мая 2024 года.

Отвечая на вопрос, будет ли Хинштейн на своей должности только на кризисный период или же он пойдет на выборы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: "Сейчас невозможно ответить на этот вопрос. Когда человек возглавляет регион, он приходит туда работать надолго и полноформатно".

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