Греф отметил заход ЦБ "за буйки" в стремлении отрегулировать инновации финрынка

Он назвал это угрозой для отрасли

Глава Сбербанка Герман Греф Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Регулятор финансового рынка своим стремлением отрегулировать создаваемые игроками решения создает главную угрозу для инноваций, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Противоречия в этой сфере между Сбером и Банком России, о существовании которых рынку известно давно, Греф подробно и образно прокомментировал на дне инвестора.

"Самое главное, что вот эта экспансия - мы же боремся с приближением НАТО к нашим границам - вот все больше и больше границы регулятора приближаются, уже заходят за все красные и зеленые и все остальные буйки в части бизнеса", - сказал глава Сбербанка.

"Сейчас уже QR мы хотим "монополизировать" (...) Нам сказали, что монопольный QR со стороны Сбера. Мы говорим: никакой монополии, окей, давайте, мы создали альянс с банками, чья доля в эквайринге, в обороте составляет более 80%, мы передали туда все права на технологии эквайринга, давным-давно уже работаем вместе, и все банки-партнеры наши - Альфа-банк, Т-банк, Газпромбанк - подключены к этой системе. Тем не менее, ссылка на платежный стикер у нас будет монопольной в государстве, внесен закон на эту тему, это беспрецедентная вещь", - заявил Греф.

По его словам, чрезмерная зарегулированность "отбивает всякое желание заниматься инновациями", при том, что российские банки способны решать такие задачи, которые больше никому не по плечу.

"Мы просто ждем, что будет. Мы имеем миллион терминалов "плати улыбкой", то есть биометрия. Это, казалось бы, такая "простая" технология, которую некоторые государственные бизнесмены обещали рынку еще два года назад, но не предложили общего решения, не смогли этого сделать... У нас это решение есть, до конца следующего года у нас будет два миллиона терминалов. Опять-таки, мы кооперируемся сейчас с банками-партнерами. И мы единственная страна в мире, которая решила эту проблему. Ни в одной другой стране, отвечаю за это, мы делали специальное исследование рынка, не имеют такого универсального платежного средства, потому что пока никто не решил проблему математики для 2D камер с необходимой точностью 99,99 в периоде. Мы это сделали. (...) Люди начинают привыкать платить лицом. Мы запускаем первые платежи лицом в метро, технология работает прекрасно", - отметил Греф.

"Самое главное, чтобы у нас следующим шагом не началась "монополизация" еще и "платить улыбкой". Это самая большая угроза, тогда мы остановим инновации. Как государство занимается инновациями, мы знаем. Вот это, наверное, большая угроза", - заключил глава Сбера, добавив, что на рыночные, а не регуляторные, вызовы банк в состоянии найти ответ.