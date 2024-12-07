Глава Петербурга попросил Минздрав РФ ввести медицинские визы

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Медицинские визы для приезжающих лечиться позволят улучшить качество предоставления услуг в России, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в субботу.

"Сегодня в Петербурге проводят более 130 тысяч операций повышенной сложности. Михаил Альбертович (Мурашко, глава Минздрава РФ - ИФ), хотелось бы попросить вашу поддержку. Для нас очень важно получение не просто туристической визы, а медицинской. Пока у нас этот вопрос не решен в стране, но мы готовы поддержать министерство здравоохранения, потому что это очень важно. 90 дней туристической визы недостаточно для того, чтобы получить какие-то сложные лечения", - сказал он в ходе выступления на заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ.

Беглов выразил надежду, что инициатива получит поддержку со стороны законодательной власти.