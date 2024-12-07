Глава свердловского Дегтярска арестован по делу о взяточничестве

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Первоуральский городской суд (Свердловская область) избрал меру пресечения главе Дегтярска Вадиму Пильникову в виде ареста, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

"Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере - ИФ). Мера - содержание под стражей по 5 февраля 2025 года", - говорится в сообщении.

Постановление суда вступит в силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами.