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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:45

В Кремле подтвердили переговоры с Абхазией о финансировании бюджетников и об энергокризисе

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Все проблемы Абхазии, в том числе и отклонение законопроекта об инвестициях российских юрлиц и возобновлении дотационной помощи бюджетникам со стороны России, находятся в центре внимания Москвы и обсуждаются на двусторонней основе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Тема этого документа, который был подготовлен и реакция абхазского парламента на этот документ, а также все другие темы, связанные с социальным обеспечением людей в Абхазии, продолжением нашей помощи, это все вопросы, которые постоянно мы обсуждаем с нашими абхазскими друзьями. Мы продолжим это обсуждение", - сказал Песков, комментируя по просьбе журналистов сложившуюся сложную ситуацию, в том числе в области энергообеспечения и финансирования бюджетной сферы.

В ноябре президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку на фоне акций протеста в Сухуме против ратификации соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии. Соглашение критиковала оппозиция, заявив, что оно поставит местный бизнес в проигрышные условия.

В начале декабря правительство Абхазии попросило Россию помочь предотвратить энергетический кризис в республике. ИнгурГЭС сократила выработку электроэнергии из-за обмеления в Джварском водохранилище, денег на оплату перетока электроэнергии из России у республики не хватает.

9 декабря врио премьер-министра Абхазии Валерий Бганба попросил премьер-министра России Михаила Мишустина возобновить софинансирование зарплат сотрудникам бюджетных организаций, прекращенное в ноябре.

Аслан Бжания Дмитрий Песков Абхазия Валерий Бганба ИнгурГЭС
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