Совет Думы отложил ратификацию соглашения о беспошлинном вывозе товаров в Абхазию

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Совет Думы принял решение перенести на более поздний срок ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли товарами, сообщил "Интерфаксу" источник.

Согласно ранее утверждённому графику, рассмотрение ратификации было запланировано на 11 декабря.

В начале ноября правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию поправки (N764425-8) в соглашение о режиме торговли с Абхазией, по которым с 27 июля по 31 декабря 2024 г. существенно расширяется перечень товаров, вывозимых из России в Абхазию без вывозной таможенной пошлины.

Сейчас, согласно действующему соглашению, РФ не применяет таможенные пошлины при ввозе товаров из Абхазии, в свою очередь Абхазия не взимает пошлины при ввозе товаров из РФ. При этом объемы беспошлинного вывоза из России в Абхазию бензина, дизельного топлива, битума и пропана устанавливаются ежегодно. Если товары вывозятся в объёмах, превышающих согласованные, то применяется стандартная ставка вывозной таможенной пошлины России.

Внесенный документ предлагал временно, с 27 июля по 31 декабря 2024 г., расширить перечень товаров, при вывозе которых из РФ в Абхазию не взимаются пошлины. Согласно приложению, это - цинк и медь (кроме лома), изделия из черных металлов, керамики и стекла, ткани, химические нити и волокна, пряжа, бумага и картон, каучук, резина, пластмасса, мыло, эфирные масла, ряд продуктов питания, корма для животных. Уточняется, что данные товары должны поставляться в Абхазию для внутреннего потребления.

Документ был подписан в Грозном 16 июля 2024 г.