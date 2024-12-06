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В Абхазии ужесточили график отключений электричества

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Абхазии с 7 декабря, согласно новому графику, электричество будут отключать на всей территории республики на шесть часов в сутки - по два часа утром, днем и вечером, сообщила пресс-служба компании "Черноморэнерго".

С 1 ноября были введены ограничения на подачу электроэнергии на четыре часа в сутки.

Из-за энергодефицита, вызванного низким уровнем воды на плотине ИнгурГЭС, питающей республику, Абхазия с 1 ноября закупает электричество в России. Однако объем закупаемой электроэнергии недостаточен для полного покрытия потребности республики.

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба ранее допускал возможность введения режима чрезвычайной ситуации в энергетике республики, а исполняющий обязанности президента страны Бадра Гунба заявлял, что существуют "очень серьезные сложности с обеспечением энергетической безопасности страны".

В РоссииЭлектричество в Абхазии в случае остановки перетока из РФ будет доступно лишь 7-8 часов в суткиЧитать подробнее

В интервью "Интерфаксу" Бганба сообщил, что правительство Абхазии обратилось к российской стороне с просьбой помочь предотвратить энергетический кризис, который грозит республике уже на следующей неделе.

"К сожалению, уровень воды в ИнгурГЭС (главный источник электроэнергии Абхазии - ИФ) становится всё меньше и меньше. При таком уровне станция работать не может, и сейчас осуществляет деятельность только на притоке. Выработка ИнгурГЭС на данный момент составляет 2 млн 859 кВт, а в прошлые сутки Абхазия потребила 8 млн 360 кВт, с учётом перетока с российской стороны и наших временных отключений на четыре часа в сутки", - сказал Бганба.

Он добавил, что поставка перетока из России оплачена до вторника включительно.

"А дальше ситуация зависит от того, насколько мы сможем найти средства в бюджете для оплаты перетока. Если мы не сможем его пролонгировать, то, конечно, у нас сложится очень серьезная ситуация. При минимальной выработке ИнгурГЭС мы не сможем обеспечить страну электроэнергией. Положение сложное, приток воды ожидается только весной", - отметил и.о. премьер-министра Абхазии.

Бганба сообщил, что обратился к вице-премьеру РФ Александру Новаку, чтобы предотвратить надвигающийся энергетический кризис.

"Обговорили все вопросы, касающиеся перетока и приостановки софинансирования в рамках действующего соглашения со стороны России. Вопрос на обсуждении у российской стороны. Официальных ответов пока нет", - сказал он.

Абхазия
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