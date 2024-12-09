В Абхазии временно отключат интернет для борьбы с майнингом

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В Абхазии планируют отключить в ночное время интернет для борьбы с незаконным майнингом криптовалют.

Штаб по обеспечению энергобезопасности Абхазии, созданный в правительстве республики, обратился к интернет-провайдерам с просьбой отключить 10 декабря с 00:00 до 07 утра на всей территории республики интернет в целях противодействия майнингу.

Вопрос о введении режима ЧС в сфере энергетики правительство рассмотрит 10 декабря.

Гендиректор компании "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия сообщил на заседании штаба о том, что 40-45 мегаватт от общей энергосистемы потребляют действующие майнинг-фермы в Абхазии.

"Это тот майнинг, который в год потребляет порядка 350 миллионов кВт•ч. Чтобы было понимание, это половина и даже чуть больше нашего дефицита, который сейчас складывается, - отметил Джинджолия. - Даже в такой тяжелой ситуации продолжается незаконный майнинг, что еще больше усугубляет кризис, из-за которого сегодня страдает все население страны".

Из-за энергокризиса в Абхазии на неделю закроют школы и детские сады.