В 2025 году финансирование российской науки по госпрограмме увеличено на 14%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В федеральном бюджете на науку по госпрограмме научно-технологического развития в 2025 году заложено финансирование на 14% больше, чем в 2024 году, основное увеличение финансирования направлено на фундаментальные научные исследования, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на общем собрании членов Российской академии наук.

"Президент (России Владимир Путин - ИФ) неоднократно отмечал самостоятельность и самобытность нашей фундаментальной науки и ее основополагающую роль в получении новых технологий. Поэтому, правительство продолжит инициативы Академии, в том числе в части развития фундаментальных исследований в России. В бюджете 2025 года в рамках госпрограммы научно-технологического развития денег на науку заложено на 14% больше, чем было в 2024 году, а если быть точным, на 83,3 млрд рублей", - сказал Чернышенко.

Он подчеркнул, что основное увеличение идет по разделу "Фундаментальные научные исследования", где финансирование выросло более чем на 50 млрд рублей.

Чернышенко отметил важность того, чтобы "наука и дальше оставалась открытой обществу и уверенно заявляла о себе, задавая вектор будущего развития". Он добавил, что члены Научно-технического совета ведут большую экспертную работу по сопровождению Комиссии по научно-технологическому развитию.

"Сегодня ни одно ключевое решение правительства в сфере науки не обходится без экспертизы научно-технического совета, который возглавляет Геннадий Яковлевич (Красников, президент РАН - ИФ). И экспертный потенциал Академии ежегодно растет. В прошлом году экспертами РАН проведено порядка 80 тысяч экспертиз, что в два раза превышает показатель 2022 года", - сказал Чернышенко.

"В дальнейшем мы обеспечим расширение экспертной работы Академии и привлечем РАН к экспертизе научной составляющей таких флагманских проектов, как "Приоритет 2030", который охватывает 141 передовой вуз нашей страны", - добавил вице-премьер.