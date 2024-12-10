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Россиянам в декабре стало проще оформить шенгенские визы

Россиянам в декабре стало проще оформить шенгенские визы
Фото: Xinhua/ABACA/ТАСС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Российским туристам в декабре стало проще оформить шенгенские визы - число свободных слотов для записи на подачу документов растет, а сроки их рассмотрения сократились, сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По сравнению с летом и осенью к концу года ситуация с записью на подачу документов в визовые центры стран Шенгенской зоны несколько улучшилась благодаря снижению спроса на поездки. В визовых центрах Франции, Италии, Испании, Венгрии и Греции в Москве стало больше свободных слотов, сократились и сроки оформления виз. В декабре в столице можно записаться на подачу документов в визовые центры практически всех этих стран", - говорится в сообщении.

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В декабре можно подать документы и на португальский шенген, но эта страна традиционно не особо востребована у российских путешественников. В декабре и январе есть также свободные слоты на подачу документов в визовый центр Великобритании.

"Срок оформления виз в консульстве Италии в Москве сократился до 20 дней. В консульствах Франции и Венгрии он составляет три недели, Испании - 2-3 недели. По сравнению с летним сезоном доля выдаваемых россиянам многократных виз не выросла. История каждого заявителя рассматривается индивидуально, и срок, на который выдается шенген, зависит от правильности использования визы, включая страны въезда и периоды пребывания", - говорится в сообщении.

По данным АТОР, консульство Италии в Москве выдает визы на даты поездки и до двух лет, консульство Испании - от одного до шести месяцев, реже до одного года, консульство Франции - от шести месяцев до года. Греция и Венгрия по-прежнему оформляют однократную визу под даты путешествия.

Как напоминают туроператоры, при подаче документов на визу необходимо предоставление достоверной информации о работе и финансовом обеспечении. Не менее важно предоставить документы, которые подтверждают туристические цели поездки: маршрут, авиабилеты, название отеля и др. Нередко консульства звонят туристам, чтобы проверить детали будущего путешествия.

"Сезонный всплеск обращений за шенгеном ожидается в марте-апреле 2025 года, когда туристы начнут планировать поездки в Европу на майские праздники и летний сезон. В этот период забронировать слоты на подачу документов из-за высокого спроса станет сложнее. Эксперты рекомендуют оформлять визы для летних путешествий заранее, так как подача документов возможна за 180 дней до планируемой поездки", - подчеркивают в ассоциации.

По данным Еврокомиссии, россияне в 2023 году подали 520 тыс. заявлений на шенгенские визы. Доля отказов составила 10,6%, что почти соответствует уровню 2022 года. Доля многократных виз составила 49% от общего числа выданных разрешений на въезд. В 2022 году их доля достигала 72%.

АТОР
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