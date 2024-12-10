Суд подтвердил взыскание в доход РФ активов агроконцерна "Покровский" на 9 млрд руб.

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда оставила без изменения решение Каневского районного суда (Краснодарский край), постановившего взыскать в доход РФ активы в 22 сельхозпредприятиях на юге России, входивших в концерн "Покровский", сообщила объединенная пресс-служба судов региона во вторник.

Таким образом, были удовлетворены требования заместителя генерального прокурора РФ об обращении в доход РФ долей в уставных капиталах и акций коммерческих организаций (входивших в концерн) суммарной рыночной стоимостью 9 млрд рублей, полученных в результате актов коррупции и легализации незаконного обогащения, говорится в сообщении.

По данным суда, основанием для обращения прокурора в суд с иском к бывшему инспектору аппарата полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Андрею Коровайко (бывшему совладельцу концерна "Покровский" - ИФ), а также аффилированным с ним 19 лицам и 10 организациям послужили установленные в ходе надзора факты несоблюдения им в период замещения государственных должностей установленных законом антикоррупционных запретов и ограничений.

Как сообщалось, Коровайко несколько лет использовал служебное положение для захвата чужих бизнесов и создания своих, в чем также участвовали судьи Арбитражного суда Ростовской области. Часть незаконно полученного имущества Коровайко передал в пользу своего руководителя, полномочного представителя президента в ЮФО Виктора Казанцева и его супруги, а также оформлял на собственную жену.

Таким образом в 2001-2004 годах под контроль фигурантов незаконно перешли такие предприятия, как ЗАО "Механический завод номер №5", ФГУП "Электроаппарат", ЗАО "Курортный комплекс "Небуг", ООО "Мясоптицекомбинат "Каневской" и другие. Впоследствии полученный капитал они вкладывали в новые бизнесы в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях и Ростовской области, из которых сформировался концерн "Покровский".

В 2024 году Каневской районный суд Краснодарского края удовлетворил требование Генпрокуратуры, передав концерн в федеральную собственность под управление Росимущества. Управляющей компанией назначен "Агрокомплекс Лабинский".

Ответчики обжаловали решение районного суда, поставив вопрос о применении сроков исковой давности. Краснодарский краевой суд обратился в Конституционный суд РФ о проверке ряда положений статей 195, 196, 197, 200 и 208 ГК РФ.

На заседании в октябре Конституционный суд РФ запретил применять текущие сроки давности, установленные Гражданским кодексом, к антикоррупционным искам прокуроров об изъятии имущества коррупционеров в доход государства.

КС подчеркивал, что коррупционеры пытаются скрыть нарушения и нажитое имущество, препятствуют проверкам, используют для этого свои властные полномочия, должностные иммунитеты, коррупционные связи, влияние на государственные институты или чиновников.

Суд также полагал, что граждане могут воспринять исковую давность в подобных делах как отказ государства от защиты конституционного строя и демократии по истечении некоторого времени и освобождение коррупционера от последствий с сохранением его имущественного положения, что фактически реабилитирует неправомерно нажитый капитал и поощряет коррупцию. КС указывал, что коррупция – особенно опасное социальное явление, которое разрушает сферу реализации публичной власти, препятствует развитию страны, причем это особенно актуально для России, социально-экономическая, политическая и правовая системы которой прошли с начала 1990-х годов сложный период трансформации.

В связи с этим, по мнению суда, государство обязано принимать меры, которые делали бы попытку незаконного обогащения бессмысленной и бесперспективной, чему помогает механизм обращения в доход государства имущества и денег, полученных через коррупцию.

Концерн "Покровский" – многопрофильный агрохолдинг, основные производственные активы сосредоточены в Краснодарском крае. Специализируется на растениеводстве, молочном и мясном животноводстве, производстве сахара, а также мясопереработке. Помимо семи ферм крупного рогатого скота, двух свинокомплексов и трех сахарных заводов, в концерн входят шесть элеваторов, молочное производство и мясоперерабатывающий завод.

Коровайко скрывается за границей.