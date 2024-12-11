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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 04:24

В Брянской области загорелся производственный объект после попадания дрона ВСУ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Пожар произошел на производственном объекте в Брянской области в результате атаки украинского беспилотника, сообщил в среду глава региона Александр Богомаз.

"В результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание производственного объекта", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Возгорание уже ликвидировано пожарными брянского главка МЧС России, добавил Богомаз.

Ранее глава региона сообщал об уничтожении десяти украинских БПЛА. Никто не пострадал.

Александр Богомаз МЧС России Брянская область
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