РФПИ и 20 компаний из стран БРИКС создают альянс по развитию ИИ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о создании альянса БРИКС по развитию искусственного интеллекта (Альянс БРИКС+AI), к которому на первом этапе присоединились более 20 компаний из 6 стран объединения - РФ, Бразилии, Индии, Китая, Ирана и ОАЭ, сообщил фонд. Объявление состоялось в рамках ежегодной конференции AI Journey с участием экспертов в сфере технологий ИИ.

Всего создание Альянса БРИКС+AI поддержали уже более 50 международных компаний, отмечает РФПИ.

Альянс БРИКС+AI сыграет значимую роль в координации подходов к развитию технологий ИИ между Россией и странами БРИКС, его деятельность сконцентрирована на развитии цифровых технологий в государственном и коммерческих секторах, где ИИ имеет важное значение как в разработке новых решений, так и в их дальнейшем практическом внедрении, говорится в сообщении.

В ближайшие месяцы ожидается присоединение к Альянсу БРИКС+AI еще более 40 компаний, среди которых корпорации, университеты, технологические, инфраструктурные, медицинские компании, разработчики фармацевтических препаратов, поставщики услуг для финансовой инфраструктуры и телекоммуникационной отрасли, производители электродвигателей, батарей и полупроводников.

РФПИ отмечает, что обладает широкой сетью партнерств с ведущими компаниями стран БРИКС в сфере ИИ, которые рассматривают возможности для выхода на российский рынок. В частности, речь идет о компаниях из Китая в области аналитики больших данных, компьютерного зрения и систем "умного" города, а также операторе критической инфраструктуры для ИИ из Индии, разработчике продуктов в сфере роботизации и автоматизации процессов из ОАЭ и других. Благодаря деятельности альянса портфельные компании РФПИ также получат дополнительные возможности для масштабирования своих технологий на рынки БРИКС и создания новых партнерств с разработчиками, рассчитывает фонд.

"Альянс БРИКС+AI - крупнейшая международная инициатива РФПИ и российского бизнеса в технологической сфере за последние годы. Развитие искусственного интеллекта открывает дополнительные возможности для сотрудничества между странами БРИКС, значимого увеличения масштабов и качества технологического партнерства", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.

РФПИ выступил с инициативой о создании альянса БРИКС по развитию искусственного интеллекта в ноябре 2019 года и вел дальнейшую работу по ее реализации в рамках Делового совета БРИКС (РФПИ - председатель рабочей группы по финансовым услугам и инвестициям совета). В ходе Делового форума БРИКС в октябре этого года Дмитриев представил инициативу президенту РФ Владимиру Путину.