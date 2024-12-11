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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Российские школы смогут использовать онлайн-платформы для получения цифровых навыков

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Минцифры и Минпросвещения РФ планируют ввести новый государственный учебник по информатике, ориентированный на изучение отечественных решений, при этом будет возможность использования российских образовательных онлайн-платформ для получения практических цифровых навыков, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

При этом, по его словам, не произойдет отказа от традиционной очной формы обучения, а цифровые платформы предоставят возможность самостоятельного дополнительного изучения основ программирования и машинного обучения.

Также подготовлены учебные пособия для изучения искусственного интеллекта, добавил Шадаев.

"Очень важный вопрос, связанный с подготовкой к информатике в школах. Здесь та же самая проблема: к сожалению, мы не всегда можем обеспечить качественный уровень преподавания информатики в школах. Сейчас отрасль предлагает значительно более конкурентоспособные условия оплаты труда, и только такие глубокие энтузиасты, фанаты своего дела остаются в школе и учат детей", - сказал глава Минцифры РФ.

В связи с этим министерство реализует большую программу, связанную с дополнительным обучением тех детей, которые этого хотят, основам программирования. "У нас порядка 400 тыс. детей прошли за четыре года такие курсы. Они записываются через портал Госуслуг с согласия родителей. Год могут изучать дополнительно языки программирования, для того, чтобы сдать потом ЕГЭ по информатике и поступить на IT-специальность в вузы", - сообщил глава ведомства.

В качестве примера успешной практики Шадаев привел платформу компании "Яндекс" , сделавшей большой онлайн-учебник по информатике, который сейчас бесплатно могут воспользоваться все дети в школах.

На подобных онлайн-платформах можно будет получать дополнительные знания в перспективе не только в школах, но и в вузах, отметил министр.

Минцифры РФ Максут Шадаев Минпросвещения РФ школы информатика онлайн-платформы
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