Суд отпустил главу пивоваренной компании "Трехсосенский" под залог в 50 млн рублей

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Самарский районный суд Самары в связи с полным возмещением ущерба отпустил под залог в 50 млн рублей генерального директора ООО "Трехсосенский" Михаила Родинова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 3 млрд рублей. Об этом сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"В связи с полным возмещением ущерба было подано ходатайство об освобождении под залог. Суду было предъявлено платежное поручение на 3 млрд рублей оплаченного долга перед ФНС", - сказал собеседник агентства.

В суде "Интерфаксу" подтвердили удовлетворение ходатайства, не уточнив мотивировочную часть.

Ранее пресс-служба СУ СКР по Самарской области сообщала о задержании генерального директора неназванной пивоваренной компании, а в последствии – о предъявленных обвинениях ее гендиректору и бухгалтеру. В правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщали, что речь, в частности, идет о Родионове.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п."б" ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору), п."б" ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем в особо крупном размере), ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей организованной группой).

По версии следствия, в разные периоды времени с 2017 по 2022 годы обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, уклонились от уплаты налогов на общую сумму свыше 3 млрд рублей путем предоставления в налоговый орган деклараций с включенными заведомо ложными сведениями.

"С целью снижения налогооблагаемой базы в указанный период с контрагентами заключались фиктивные договоры и оформлялись документы первичного учета, на основании которых занижалась сумма налогооблагаемой базы и завышались расходы по сделкам", - уточнялось в сообщении.

По данным СУ СКР, обвиняемые от имени подконтрольных организаций осуществляли финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, в виде покупки ценных бумаг, выдачи займов и других операций на сумму свыше 6 млрд рублей.

В ходе предварительного расследования судом по ходатайству следствия на имущество гендиректора наложен арест на сумму более 3 млрд рублей в целях возмещения причиненного бюджету ущерба и обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий.

Ранее ФНС просила привлечь бенефициарных владельцев группы "Трехсосенских" заводов Родионова и его бывшую супругу Лилию Родионову к субсидиарной ответственности по долгам признанного банкротом ООО "Завод "Трехсосенский" (аффилировано с ООО "Трехсосенский"). К субсидиарной ответственности солидарно с Родионовыми также предлагается привлечь фирмы "ВСК", "М-Ком", ООО "КФХ Возрождение" и Кирилла Казацкого (возглавлял пивзавод).

В обеспечение этого требования суд по ходатайству ФНС арестовал имущество Родионовых.

Реестровая задолженность предприятия-банкрота ООО "Завод "Трехсосенский" составляет 9,7 млрд рублей (из них - 9,6 млрд долг по обязательным платежам), текущая задолженность - 1,5 млрд рублей. Таким образом, размер субсидиарной ответственности (размер убытков) по расчетам ФНС превышает 11 млрд рублей.

ФНС доначислила налоги и сборы ООО "Завод "Трехсосенский" в августе 2019 года, в октябре того же года ООО инициировало собственное банкротство, а в июне 2020 года оспорило решение налоговой в суде. На первом круге рассмотрений суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск пивзавода и признали решение регулятора незаконным, но кассационная инстанция в мае 2022 года отменила решения этих судов и вернула дело на повторное рассмотрение. На втором круге ФНС выиграла спор.

Завод "Трехсосенский" в 2019 году стал крупнейшим налогоплательщиком в Ульяновской области, на его долю пришлось более 10% налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

Производственные активы группы находятся в Ульяновской области - пивоваренные заводы в Ульяновске и Димитровграде. ООО "Завод Трехсосенский" и ООО "Трехсосенский" зарегистрированы в Самаре.

По данным ЕГРЮЛ, владельцем ООО "Трехсосенский" является Родионова. Чистая прибыль по РСБУ ООО "Трехсосенский" за 2023 год составила 2,5 млрд рублей, что в 17 раза больше, чем в предыдущем году. Выручка упала в 1,8 раза - до 19,7 млрд рублей.

Претензии ФНС к предприятиям группы впервые возникли еще в 2015 году. Впоследствии, в 2017 году, Родионов, который тогда стал фигурантом уголовного дела о неуплате налогов в особо крупном размере, перечислил в бюджет 1,4 млрд рублей, погасив свои долги.