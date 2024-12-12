ЦБ РФ представит обновленный дизайн банкноты в 1000 рублей в конце 2025 года

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Банк России представит обновленный дизайн купюры номиналом 1000 рублей в конце 2025 года, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Создание банкноты - это кропотливый и сложный процесс. Сначала концептуальный дизайн, потом эскизный проект, затем подготовка к производству, печатный проект и только потом печать тиража. Обычно на все это уходит около года. Так что мы рассчитываем представить обновленную банкноту ближе к концу 2025 года", - сказала Набиуллина в рамках прямого эфира Первого канала.

Банк России подвел итоги голосования по выбору символов оборотной стороны банкноты 1000 рублей. В пятерку лидеров вошли скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор", дворец земледельцев в Казани, саратовский автомобильный мост через реку Волгу, памятник Салавату Юлаеву в Уфе, главный корпус Казанского федерального университета.

"Был живой интерес, около 700 тыс. человек по всей стране проголосовали. Предпочтения наших граждан во многом совпали с оценками экспертов, которые отбирали символы для голосования. Теперь дело за нашими художниками. Им предстоит вписать символы в небольшое полотно банкноты. Это особое искусство. Тем более, что символы должны быть увязаны с защитными признаками", - отметила глава ЦБ.

Сколько символов в итоге попадет на банкноту, какой из них займет первый план, какие - второй план, что будет представлено в виде микрорисунков, решат художники Банка России и "Гознака". Окончательное решение примет совет директоров Банка России.

Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в 2023 году, так как некоторые изображения вызвали неоднозначную реакцию общества.

Предполагается, что лицевая сторона купюры с видами Нижнего Новгорода останется прежней (выпуска 2023 года), голосование проходило только за изображения на оборотной стороне.

Банкнота номиналом 1000 рублей была посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны, которая останется без изменений, составляют Никольская башня Нижегородского Кремля. На оборотной стороне был изображен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.