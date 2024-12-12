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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:30

ЦБ РФ сдвинул сроки модернизации банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Банк России из-за изменения подхода к разработке дизайна банкнот сдвинул сроки выпуска купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей, планирует их выпустить до 2028 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

"В связи с тем, что мы изменили подход к разработке банкнот, сделали более открытой процедуру выбора символов, сроки выпуска в обращение модернизированных банкнот оставшихся номиналов (10, 50 и 500 рублей) сдвигаются. Как мы ранее говорили, планируем выпустить их до 2028 года", - отметили в Банке России.

Ранее сообщалось, что ЦБ к 2025 году планировал модернизировать банкноты шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. В обращение уже вышли две новые банкноты - 100 рублей, посвященные Москве и Центральному федеральному округу, и 5000 рублей с символами Екатеринбурга и Уральского федерального округа.

Обновленный дизайн купюры номиналом 1000 рублей Банк России рассчитывает представить в конце 2025 года.

Отбор символов для обновленных банкнот (10, 50 и 500 рублей) будет происходить также при участии экспертного сообщества и с учетом народного голосования, отметил ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
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