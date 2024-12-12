В МИД РФ заявили, что Запад помешался на антироссийских санкциях

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Россия готова к любым санкциям Запада, они не окажут влияния на курс Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Ничего не осталось в арсенале у этой группы (стран - ИФ), кроме санкций", - сказал Рябков журналистам в четверг.

По словам замглавы МИД РФ, Запад "помешался на санкциях", и применяет их, видя, что никакие усилия по материальному и политическому укреплению его позиций в мире нужного эффекта не дают.

"Доминирование Запада размывается, подтачивается, соответственно, в попытке положить этому конец они раз за разом применяют санкции. Но санкции уже выродились, это show for the public, что называется "игра на публику". Мы приспособились, и приспособились неплохо. В каких-то секторах произошло стимулирование и производства, и развития импортозамещения. Не все просто - это требует усилий, но кто сказал, что будет легко?" - добавил Рябков.

Замминистра подчеркнул, что Россия "будет продолжать двигаться твердой поступью намеченным курсом, вопреки любым санкциям и попыткам оказать на нас нажим".