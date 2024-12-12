Штрафы за повторно выявленную езду без полиса ОСАГО повысят до 3-5 тыс. рублей

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла закон о повышении штрафов водителям за повторно выявленную езду без полисов ОСАГО до 3-5 тыс. рублей. Принятый закон (ФЗ №728324-8) вступает в силу с 1 января 2025 года.

Эти изменения были приняты в составе пакета других изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) наряду с корректировками штрафов за нарушения правил дорожного движения и иными положениями.

Таким образом, как следует из поправок о штрафах, при повторном выявлении езды без полиса ОСАГО размер штрафа возрастет кратно. Согласно действующему законодательству, штраф за отсутствие полиса ОСАГО составляет 800 рублей, сумма может быть уменьшена до 400 рублей при оплате штрафа в течение первых 20 дней. По мнению разработчиков закона, существующий размер штрафа слишком мал, чтобы эффективно сдерживать водителей от управления транспортными средствами без страховки. Также авторы отметили, что сумма штрафа не менялась более 10 лет - с 2013 года, несмотря на рост доходов граждан и увеличение числа автомобилей.

Принятые изменения "в первую очередь направлены на защиту прав автомобилистов в случае возникновения ДТП и обеспечение административных механизмов для исполнения гражданами обязанности по приобретению полиса ОСАГО", - прокомментировал "Интерфаксу" принятие закона президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

"РСА уже неоднократно выступал за увеличение текущих размеров штрафов за управление транспортным средством без полиса ОСАГО, которые не менялись с момента запуска ОСАГО. Средний размер премии вырос в несколько раз, а то и в несколько десятков раз, и на октябрь 2024 составляет 7 638 рублей. Размеры штрафов за управление транспортным средством без наличия полиса ОСАГО логично должны быть приближены к среднему размеру премии по полисам ОСАГО", - сказал президент РСА.

Штрафы и контроль за наличием полиса ОСАГО

В РСА обратили внимание агентства на необходимость увязки нововведений с повышением уровня контроля и качества проверок автовладельцев на наличие заключенного договора ОСАГО у участников дорожного движения. В массовом порядке такие проверки будут осуществляться в перспективе через систему проверки камерами слежения на дорогах. К запуску этого проекта готовятся как автостраховщики, так и представители ГИБДД.

На первом этапе реализации проекта по проверке камерами на дорогах у нарушителей ПДД полисов ОСАГО предполагается только мониторинг и информирование. Такие водители-нарушители получат извещения о выявленном факте отсутствия полиса ОСАГО на Госуслуги. Штрафы первое время за отсутствие полисов ОСАГО при условии выявления камерами к автовладельцам применяться не будут. Но по-прежнему у представителей ГИБДД остается право проверить водителя на наличие полиса ОСАГО и наложить взыскание, предусмотренное законом при отсутствии действующего договора ОСАГО. Предполагается, что в перспективе обе ветви контроля соединятся, и камеры обеспечат массовые проверки. Новые повышенные штрафы за езду без полисов "автогражданки" в массовом порядке смогут применяться только на втором этапе реализации проекта, связанного с мониторингом на дорогах нарушителей через камеры слежения.

Говоря о создании системы контроля за наличием полиса ОСАГО через камеры, Уфимцев отметил: "Если человек будет понимать, что ему ежедневно будут приходить штрафы за отсутствие полиса ОСАГО, количество незастрахованных сильно уменьшится".

Проверка наличия договора в проекте контроля дорожными камерами будет осуществляться при участии АО "Национальная страховая информационная система" (НСИС, оператор общероссийской АИС страхования). Со своей стороны глава НСИС Николай Галушин пояснил агентству, что такой контроль будет реализован с участием НСИС и Минцифры. Кроме того, совместно с Минцифры на втором этапе ставится задача "сопоставить две системы - данные АИС страхования о договорах ОСАГО и данные Госуслуг об автомобилях".

Согласно данным НСИС, "в настоящее время заключено порядка 43 млн договоров ОСАГО с учётом краткосрочных, а в стране зарегистрировано более 60 млн транспортных средств". Поэтому "есть желание через Госуслуги проинформировать тех людей, которые по каким-то причинам не заключают договоры на свои транспортные средства", сказал Галушин. Водители, которые выезжают на дороги общего пользования, будут понимать через предупреждения, что "информация об их договорах ОСАГО не содержится в системе", полагает глава НСИС .

Кроме того, НСИС совместно с Минцифры собираются в будущем запустить заблаговременное оповещение граждан о приближающемся окончании договора ОСАГО на портале Госуслуг, сообщил Галушин.