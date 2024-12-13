Группировка войск "Восток" за месяц освободила семь населенных пунктов

За этот период группировка также взяла под контроль территорию площадью более 300 кв. км, сообщило Минобороны РФ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки "Восток", заслушал доклады о ситуации и характере действий ВСУ, выполнении войсками РФ боевых задач в зоне ответственности, сообщили в российском оборонном ведомстве в пятницу.

В Минобороны РФ отметили, что министру представили результаты модернизации штатного вооружения для борьбы с беспилотниками и роботизированные комплексы.

"Командующий группировкой войск "Восток" генерал-лейтенант Андрей Иванаев доложил министру обороны РФ, что за месяц подразделениями группировки освобождено семь населенных пунктов, а также взят под контроль участок местности общей площадью более 300 квадратных километров. В результате эффективного применения высокоточных средств поражения и ударных беспилотных летательных аппаратов противник несет существенные потери как в технике, так и в живой силе", - говорится в сообщении.

"Глава российского военного ведомства поблагодарил командный состав подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды", - сообщили в Минобороны РФ.