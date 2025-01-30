ФНС попросила арестовать счета производителя пива "Трехсосенский" на 10,2 млрд рублей

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - ФНС попросила суд арестовать банковские счета производителя пива, крупнейшего налогоплательщика Ульяновской области ООО "Трехсосенский" по делу о банкротстве входящего с ним в одну группу ООО "Завод Трехсосенский".

Как говорится в судебной картотеке, ареста счетов "Трехсосенского" в пределах 10,2 млрд рублей ФНС просит в качестве обеспечения своего требования о привлечении этого юрлица как субсидиарного соответчика по долгам признанного банкротом "Завода "Трехсосенскиий". Арбитражный суд Самарской области рассмотрит ходатайство об этой обеспечительной мере 3 марта.

Бенефициарными владельцами группы (производственные активы находятся в Ульяновской области - ИФ), в которую входят ООО "Завод "Трехсосенский" и ООО "Трехсосенский" (оба - Самарская область), являются Михаил и Лилия Родионовы. Первое юрлицо инициировало собственное банкротство, второе ведет производственную деятельность на двух пивзаводах в Ульяновской области и является, по оценке регионального правительства, крупнейшим налогоплательщиком в регионе.

На рассмотрении суда с августа 2024 года находится ходатайство ФНС о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам "Завода "Трехсосенскиий" его бенефициаров Родионовых, а также солидарно с ними ООО "М-Ком" (поставщик солода) и ООО "ВСК" (арендодатель оборудования), ООО "КФХ Возрождение" и Кирилла Казацкого (возглавлял пивзавод).

Согласно материалам дела, в обеспечение этого требования ФНС несколько раз ходатайствовала об аресте различного имущества соответчиков (всех, кроме Казацкого), и эти ходатайства удовлетворялись.

Последнее ходатайство об аресте принадлежащих Родионовой акций и ограничении операций по ее брокерским счетам было мотивировано тем, что ранее принятые меры (аресты на недвижимое имущество, транспортные средства, счета в кредитных организациях, акции "Банка Венец", ценные бумаги) не обеспечивают полного исполнения судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности. Оно было удовлетворено 27 января.

Как сообщалось, в качестве обеспечительной меры суд по ходатайству ФНС арестовал имущество Родионовых, в том числе банковские счета Родионова в пределах суммы 11,09 млрд рублей, счета Родионовой - в пределах 10,8 млрд рублей.

Первоначально были арестованы и счета "ВСК" и "М-Ком", а также ограничено право "ВСК" сдавать "Трехсосенскому" оборудование в аренду, но впоследствии это обеспечение было судом снято, так как могло повлечь прекращение выпуска продукции "Трехсосенским" и прекращение поступлений доходов в областной бюджет Ульяновской области от акцизов, а также массовое сокращение значительной численности персонала.

Суд, снимая обеспечительные меры с "ВСК" и "М-Ком", учел внепроцессуальное обращение правительства Ульяновской области с просьбой об их отмене.

По информации, представленной в обращении региональных властей, "Трехсосенский" в 2023 году заплатил 15,64 млрд рублей налогов, за семь месяцев 2024 года - 9,2 млрд рублей, "М-Ком" - 16,3 млрд рублей и 9,5 млрд рублей соответственно.

Реестровая задолженность предприятия-банкрота "Завод "Трехсосенский" составляет 9,7 млрд рублей (из них - 9,6 млрд долг по обязательным платежам), текущая задолженность - 1,5 млрд рублей. Таким образом, размер субсидиарной ответственности (размер убытков) по расчету ФНС превышает 11 млрд рублей.

ФНС доначислила налоги и сборы "Заводу "Трехсосенский" в августе 2019 года, в октябре того же года ООО инициировало собственное банкротство, а в июне 2020 года оспорило решение налоговой в суде. На первом круге рассмотрений суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск производителя пива и признали решение регулятора незаконным, но кассационная инстанция в мае 2022 года отменила решения этих судов и вернула дело на повторное рассмотрение. На втором круге ФНС выиграла спор.

В декабре прошлого года Родионов был задержан по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 3 млрд рублей, однако через три дня Самарский районный суд Самары освободил его под залог в 50 млн рублей в связи с полным возмещением ущерба.