Поиск

ФНС попросила арестовать счета производителя пива "Трехсосенский" на 10,2 млрд рублей

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - ФНС попросила суд арестовать банковские счета производителя пива, крупнейшего налогоплательщика Ульяновской области ООО "Трехсосенский" по делу о банкротстве входящего с ним в одну группу ООО "Завод Трехсосенский".

Как говорится в судебной картотеке, ареста счетов "Трехсосенского" в пределах 10,2 млрд рублей ФНС просит в качестве обеспечения своего требования о привлечении этого юрлица как субсидиарного соответчика по долгам признанного банкротом "Завода "Трехсосенскиий". Арбитражный суд Самарской области рассмотрит ходатайство об этой обеспечительной мере 3 марта.

Бенефициарными владельцами группы (производственные активы находятся в Ульяновской области - ИФ), в которую входят ООО "Завод "Трехсосенский" и ООО "Трехсосенский" (оба - Самарская область), являются Михаил и Лилия Родионовы. Первое юрлицо инициировало собственное банкротство, второе ведет производственную деятельность на двух пивзаводах в Ульяновской области и является, по оценке регионального правительства, крупнейшим налогоплательщиком в регионе.

На рассмотрении суда с августа 2024 года находится ходатайство ФНС о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам "Завода "Трехсосенскиий" его бенефициаров Родионовых, а также солидарно с ними ООО "М-Ком" (поставщик солода) и ООО "ВСК" (арендодатель оборудования), ООО "КФХ Возрождение" и Кирилла Казацкого (возглавлял пивзавод).

Согласно материалам дела, в обеспечение этого требования ФНС несколько раз ходатайствовала об аресте различного имущества соответчиков (всех, кроме Казацкого), и эти ходатайства удовлетворялись.

Последнее ходатайство об аресте принадлежащих Родионовой акций и ограничении операций по ее брокерским счетам было мотивировано тем, что ранее принятые меры (аресты на недвижимое имущество, транспортные средства, счета в кредитных организациях, акции "Банка Венец", ценные бумаги) не обеспечивают полного исполнения судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности. Оно было удовлетворено 27 января.

Как сообщалось, в качестве обеспечительной меры суд по ходатайству ФНС арестовал имущество Родионовых, в том числе банковские счета Родионова в пределах суммы 11,09 млрд рублей, счета Родионовой - в пределах 10,8 млрд рублей.

Первоначально были арестованы и счета "ВСК" и "М-Ком", а также ограничено право "ВСК" сдавать "Трехсосенскому" оборудование в аренду, но впоследствии это обеспечение было судом снято, так как могло повлечь прекращение выпуска продукции "Трехсосенским" и прекращение поступлений доходов в областной бюджет Ульяновской области от акцизов, а также массовое сокращение значительной численности персонала.

Суд, снимая обеспечительные меры с "ВСК" и "М-Ком", учел внепроцессуальное обращение правительства Ульяновской области с просьбой об их отмене.

По информации, представленной в обращении региональных властей, "Трехсосенский" в 2023 году заплатил 15,64 млрд рублей налогов, за семь месяцев 2024 года - 9,2 млрд рублей, "М-Ком" - 16,3 млрд рублей и 9,5 млрд рублей соответственно.

Реестровая задолженность предприятия-банкрота "Завод "Трехсосенский" составляет 9,7 млрд рублей (из них - 9,6 млрд долг по обязательным платежам), текущая задолженность - 1,5 млрд рублей. Таким образом, размер субсидиарной ответственности (размер убытков) по расчету ФНС превышает 11 млрд рублей.

ФНС доначислила налоги и сборы "Заводу "Трехсосенский" в августе 2019 года, в октябре того же года ООО инициировало собственное банкротство, а в июне 2020 года оспорило решение налоговой в суде. На первом круге рассмотрений суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск производителя пива и признали решение регулятора незаконным, но кассационная инстанция в мае 2022 года отменила решения этих судов и вернула дело на повторное рассмотрение. На втором круге ФНС выиграла спор.

В декабре прошлого года Родионов был задержан по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 3 млрд рублей, однако через три дня Самарский районный суд Самары освободил его под залог в 50 млн рублей в связи с полным возмещением ущерба.

Самарская область Ульяновск ФНС Трехсосенский Банк Венец Михаил Родионов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд запретил изменения в ЕГРЮЛ по группе "Домодедово", кроме инициированных Росимуществом

Суд запретил изменения в ЕГРЮЛ по группе "Домодедово", кроме инициированных Росимуществом

"Рольф" ждет сокращения российского авторынка в 2025 году на 22%

"Рольф" ждет сокращения российского авторынка в 2025 году на 22%
Разлив мазута в Керченском проливе

В Крыму расширили зону действия режима техногенной ЧС из-за выбросов мазута

Дороги в России будут проектировать с учетом велосипедов и самокатов

Дороги в России будут проектировать с учетом велосипедов и самокатов

В Минсельхозе ждут подорожания хлеба примерно на уровне инфляции

В России абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года

Россиянина экстрадировали из Сербии на родину по делу об организации незаконной миграции

Минздрав зафиксировал наибольшее снижение рождаемости в РФ в пяти регионах

Минздрав зафиксировал наибольшее снижение рождаемости в РФ в пяти регионах

Грузовой корабль "Прогресс МС-28" покинет МКС 25 февраля

В России в 2024 году выпуск дизтоплива упал на 7%, бензинов - на 6%

Хроники событий
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне10 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне27 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе303 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2145 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5783 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии153 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });