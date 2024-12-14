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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:00

За прошедшую ночь российские военные уничтожили 37 украинских БПЛА

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Силы ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников в Курской, Брянской и Орловской областях, а также в Краснодарском крае и акватории Азовского моря, заявили в министерстве обороны России.

"По двенадцать БПЛА уничтожены и перехвачены над территориями Курской области и Краснодарского края, семь БПЛА сбито над территорией Брянской области, пять - над территорией Орловской области и один - над акваторией Азовского моря", - сообщили в ведомстве.

Орловская область Брянская область Краснодарский край Азовское море
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