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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:00

Беспилотники атаковали Шебекино и село Байцуры в Белгородской области

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах украинскими дронами по городу Шебекино и селу Байцуры.

"В городе Шебекино беспилотник нанёс удар по многоквартирному дому - повреждены фасад и остекление. Село Байцуры Борисовского района подверглось атакам 3 дронов-камикадзе. Вследствие одной из атак загорелась кровля социального объекта - возгорание ликвидировано", - написал Гладков в своем телеграм-канале в субботу.

По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор.

Вячеслав Гладков Белгородская область Шебекино
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