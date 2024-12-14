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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:35

Два человека пострадали в ДТП с поездом и легковушкой в Северной Осетии

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Поезд "Владикавказ-Беслан" столкнулся с легковым автомобилем в Северной Осетии, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба СКЖД.

"Сегодня в 15:33 мск на железнодорожном переезде между станциями Колонка и Беслан Северо-Кавказской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом Владикавказ-Беслан. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительной информации в ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля.

"Пассажиры пригородного поезда за медицинской помощью не обращались. Схода подвижного состава нет. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла", - уточняется в релизе.

Северная Осетия СКЖД поезд ДТП
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