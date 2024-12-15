Военно-Грузинскую дорогу открыли для транспорта после непогоды

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта возобновлено на участке Военно-Грузинской дороги после непогоды в Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс - в обоих направлениях с 9:10 мск 15 декабря", - говорится в сообщении.

Движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге было ограничено с 16:20 мск 13 декабря.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.