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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:46

Белоусов сообщил, что за год сбито 86 крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, 215 ATACMS

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Российскими средствами ПВО в 2024 году сбито 86 крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, 215 баллистических ракет ATACMS, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов в понедельник.

Также сбито более 27 тысяч беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сказал Белоусов на заседании коллегии военного ведомства, которое прошло в понедельник с участием президента РФ Владимира Путина.

По словам министра, в целом средства противовоздушной обороны в ходе СВО показали высокую эффективность.

"Стоит отметить положительный опыт создания системы противовоздушной обороны вокруг Москвы. Его следует учесть при построении подобных систем в других российских регионах", - сказал министр.

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