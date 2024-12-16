Белоусов анонсировал новый подход к мониторингу и контролю соблюдения прав военных

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов анонсировал новый подход к мониторингу и контролю в сфере соблюдения прав военнослужащих, количество их обращений в прошлом году превысило 700 тысяч.

"В текущем году количество обращений, поступивших в Минобороны, по сравнению с 2022 годом увеличилось более чем в два раза и превысило 700 тысяч. Сегодня в министерстве уже приступили к внедрению нового подхода", - сказал Белоусов в понедельник на заседании коллегии военного ведомства.

Суть новеллы, по его словам, "состоит в переходе от работы с обращениями к решению проблем заявителя".

"Обращение снимается с контроля только после подтверждения решения проблемы самим заявителем. Либо - если сделать это невозможно в принципе", - сказал Белоусов.

В частности, отметил он, для изменения порядка работы с обращениями военных необходимо внедрить цифровую систему, "которая позволит отслеживать движение каждого обращения - от его подачи до исполнения, принять регламенты работы органов военного управления с обращениями на всех этапах, предусмотреть в системе оценку заявителем качества решения проблемы".

"Создать систему мониторинга и анализа вопросов, поставленных в обращениях с целью выявления и решения системных проблем. Запустить в полном объеме работу Военно-социального центра", - сказал министр.

Также, по его словам, "отдельная задача - создание механизма отработки информации военных корреспондентов о проблемных вопросах".

"В министерстве регулярно проводятся встречи с военным корреспондентами. По итогам даются конкретные поручения органам военного управления для решения вопросов по существу", - сказал Белоусов.