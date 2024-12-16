Путин не ждет изменения хода СВО из-за снижения мобилизационного возраста на Украине

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что снижение мобилизационного возраста на Украине не изменит ситуацию на поле боя.

"Я думаю, что очередным преступлением будет и снижение мобилизационного возраста до 18 лет. Это именно преступление, потому что снижай хоть до 14, как в гитлеровской Германии, создавай "Гитлерюгенд", ситуацию на поле боя это не поменяет. Это всем понятно", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны в понедельник.

По его мнению, Киев "по указке тех, чьи интересы он обслуживает и защищает, пойдет и на снижение мобилизации до 18 лет, и пацанов погонят на убой".

"А потом деятели этого режима просто сбегут за границу под прикрытие тех, чьи задания они сегодня выполняют. Вот и всё, скорее всего, так и будет", - сказал Путин.