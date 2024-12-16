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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:46

ЦБ РФ будет следить за кредитной активностью, готов уточнить сроки введения антициклической надбавки

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Банк России будет внимательно следить за масштабом замедления кредитной активности в предстоящие месяцы, при необходимости готов уточнять сроки формирования антициклической надбавки, говорится в сообщении ЦБ.

Сроки могут быть уточнены, "если это будет показано для поддержания возможностей банков по обеспечению сбалансированного роста кредита экономике", отмечает регулятор.

Банк России ранее принял решение ввести антициклическую надбавку на пять месяцев раньше изначальных планов из-за продолжающегося роста корпоративного кредитования. С 1 февраля 2025 года она составит 0,25% от взвешенных по риску активов, с 1 июля - 0,5% от активов.

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