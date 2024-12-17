Поиск

Адвокатам Навального запросили реальные сроки по делу об участии в экстремистском сообществе

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Государственное обвинение просит приговорить к реальному лишению свободы троих адвокатов Алексея Навального - Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе, сообщил один из участников процесса.

"В ходе прений сторон государственное обвинение предложило назначить Кобзеву пять лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Липцеру - пять лет десять месяцев в колонии общего режима, Сергунину - пять лет шесть месяцев колонии общего режима", - сообщил собеседник журналистов.

Кроме того, прокуратура просит запретить каждому из подсудимых на пять лет заниматься оказанием юридических услуг.

После гособвинения в прениях должны выступить сами фигуранты, а также их защитники. По окончании прений подсудимые получат право последнего слова, после чего суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора.

Процесс проходит в Петушинском районном суде в закрытом режиме. Об ограничении доступа на слушания попросили прокуроры, сославшиеся на письмо из Центра противодействия экстремизму МВД (Центр "Э"), где утверждалось, что для участников процесса есть риск угрозы со стороны членов экстремистского сообщества, участие в котором вменяется подсудимым адвокатам.

Кобзеву, Липцеру и Сергунину предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе.

Кобзев и Липцер не признают вину. Сергунин, как сообщалось, на следствии вину признал.

По версии обвинения, адвокаты осуществляли передачу информации от Навального и Навальному как руководителю экстремистского сообщества, когда тот находился в колонии во Владимирской области.

Заочно в РФ по аналогичному обвинению арестованы и объявлены в розыск двое других адвокатов Навального - Ольга Михайлова и Александр Федулов.

Вадим Кобзев Алексей Навальный Алексей Липцер Игорь Сергунин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пятна мазута обнаружены на побережье Кубани после ЧП с танкерами

СКР квалифицировал как теракт дело об убийстве начальника войск РХБЗ в Москве

СКР квалифицировал как теракт дело об убийстве начальника войск РХБЗ в Москве

Часть Курска осталась без электричества из-за короткого замыкания на подстанции

Начальник войск РХБЗ и его помощник погибли в результате взрыва в Москве

Начальник войск РХБЗ и его помощник погибли в результате взрыва в Москве

Возбуждено уголовное дело после гибели двух человек из-за взрыва в Москве

Белоусов заявил, что в РФ работают над созданием перспективных стратегических ракет

Белоусов заявил, что в РФ работают над созданием перспективных стратегических ракет

МИД РФ выразил надежду на развитие отношений дружбы с Сирией

Что произошло за день: понедельник, 16 декабря

Хроники событий
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске126 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов174 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2059 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии106 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });