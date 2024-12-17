Адвокатам Навального запросили реальные сроки по делу об участии в экстремистском сообществе

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Государственное обвинение просит приговорить к реальному лишению свободы троих адвокатов Алексея Навального - Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе, сообщил один из участников процесса.

"В ходе прений сторон государственное обвинение предложило назначить Кобзеву пять лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Липцеру - пять лет десять месяцев в колонии общего режима, Сергунину - пять лет шесть месяцев колонии общего режима", - сообщил собеседник журналистов.

Кроме того, прокуратура просит запретить каждому из подсудимых на пять лет заниматься оказанием юридических услуг.

После гособвинения в прениях должны выступить сами фигуранты, а также их защитники. По окончании прений подсудимые получат право последнего слова, после чего суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора.

Процесс проходит в Петушинском районном суде в закрытом режиме. Об ограничении доступа на слушания попросили прокуроры, сославшиеся на письмо из Центра противодействия экстремизму МВД (Центр "Э"), где утверждалось, что для участников процесса есть риск угрозы со стороны членов экстремистского сообщества, участие в котором вменяется подсудимым адвокатам.

Кобзеву, Липцеру и Сергунину предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе.

Кобзев и Липцер не признают вину. Сергунин, как сообщалось, на следствии вину признал.

По версии обвинения, адвокаты осуществляли передачу информации от Навального и Навальному как руководителю экстремистского сообщества, когда тот находился в колонии во Владимирской области.

Заочно в РФ по аналогичному обвинению арестованы и объявлены в розыск двое других адвокатов Навального - Ольга Михайлова и Александр Федулов.