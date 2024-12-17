Суд признал геноцидом преступления немецко-фашистских захватчиков в КБР

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Преступления немецко-фашистских захватчиков и их подсобников в годы Великой Отечественной Войны в Кабардино-Балкарской республике признаны судом геноцидом народов СССР, сообщили в Следственном комитете России.

"Результаты изучения архивных документов, анализ показаний свидетелей и воспоминаний очевидцев позволили следствию воссоздать объективную картину совершения гитлеровцами жестоких преступлений против мира и человечности", - сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Как установлено следователями в ходе расследования уголовного дела о фактах целенаправленного массового уничтожения мирного населения и военнослужащих, в период оккупации жители Кабардино-Балкарской АССР подвергались массовому уничтожению. В результате попадания авиабомб при бомбардировке вражеской авиацией люди погибали целыми семьями в своих домах. Множество местных жителей угонялось в Германию, фактически становясь бесправными рабами.

Согласно свидетельским показаниям, немцы развлекались стрельбой по мишеням, в качестве которых использовались жители республики. Гитлеровцы не щадили стариков, женщин и детей. "Вечером во двор зашли человек 15 вооруженных фашистов. Женщины их просили пощадить оставшихся в подвале детей. Несмотря на мольбы, фашист бросил в подвал гранату", - приводят в СКР воспоминания одного из уцелевших свидетелей.

"Стремясь ликвидировать национальную культуру, фашисты разгромили здания кинотеатров, просветительских организаций, уничтожили библиотеки и богатый книжный фонд региона. В образовательных учреждениях они разбивали инвентарь, сжигали мебель и учебные пособия. В огне погибло и здание местного драматического театра. Уничтожались картины, гравюры и скульптуры выдающихся мастеров искусства", - отметила представить СКР.