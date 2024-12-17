Поиск

Суд признал геноцидом преступления немецко-фашистских захватчиков в КБР

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Преступления немецко-фашистских захватчиков и их подсобников в годы Великой Отечественной Войны в Кабардино-Балкарской республике признаны судом геноцидом народов СССР, сообщили в Следственном комитете России.

"Результаты изучения архивных документов, анализ показаний свидетелей и воспоминаний очевидцев позволили следствию воссоздать объективную картину совершения гитлеровцами жестоких преступлений против мира и человечности", - сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Как установлено следователями в ходе расследования уголовного дела о фактах целенаправленного массового уничтожения мирного населения и военнослужащих, в период оккупации жители Кабардино-Балкарской АССР подвергались массовому уничтожению. В результате попадания авиабомб при бомбардировке вражеской авиацией люди погибали целыми семьями в своих домах. Множество местных жителей угонялось в Германию, фактически становясь бесправными рабами.

Согласно свидетельским показаниям, немцы развлекались стрельбой по мишеням, в качестве которых использовались жители республики. Гитлеровцы не щадили стариков, женщин и детей. "Вечером во двор зашли человек 15 вооруженных фашистов. Женщины их просили пощадить оставшихся в подвале детей. Несмотря на мольбы, фашист бросил в подвал гранату", - приводят в СКР воспоминания одного из уцелевших свидетелей.

"Стремясь ликвидировать национальную культуру, фашисты разгромили здания кинотеатров, просветительских организаций, уничтожили библиотеки и богатый книжный фонд региона. В образовательных учреждениях они разбивали инвентарь, сжигали мебель и учебные пособия. В огне погибло и здание местного драматического театра. Уничтожались картины, гравюры и скульптуры выдающихся мастеров искусства", - отметила представить СКР.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дума приняла закон об отмене запрета "Талибана" в РФ

Режим ЧС введен в Анапе из-за выброса нефтепродуктов на берег

Объем бронирований гостиниц по России в этом году вырос на 16%

Объем бронирований гостиниц по России в этом году вырос на 16%

Принят закон об обязательной воспитательной работе при организации отдыха детей

Дума приняла закон о спецсчетах для доходов иноагентов

Принят закон о росте штрафов для теневого бизнеса

Принят закон о росте штрафов для теневого бизнеса

Адвокатам Навального запросили реальные сроки по делу об участии в экстремистском сообществе

Пятна мазута обнаружены на побережье Кубани после ЧП с танкерами

СКР квалифицировал как теракт дело об убийстве начальника войск РХБЗ в Москве

СКР квалифицировал как теракт дело об убийстве начальника войск РХБЗ в Москве

Часть Курска осталась без электричества из-за короткого замыкания на подстанции

Хроники событий
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске126 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов174 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2059 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии106 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });