Ленинградская АЭС полностью вывезла топливо с остановленных энергоблоков №1 и №2

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Ленинградская АЭС (ЛАЭС, филиал АО "Концерн Росэнергоатом") полностью удалила ядерное топливо с остановленных ранее для вывода из эксплуатации энергоблоков №1 и №2, сообщило управление коммуникаций станции.

"Это первый опыт такой масштабной работы среди атомных станций России", - говорится в сообщении.

На энергоблоке №1 завершающие работы с ядерным топливом выполнены в период с 9 января по 19 февраля 2024 года, а на энергоблоке №2 - с 1 ноября по 9 декабря 2024 года.

Часть ядерного топлива с остановленных энергоблоков (1,74 тыс. тепловыделяющих сборок) была вывезена на энергоблоки №3 и №4 для дожигания, остальная часть - перевезена в хранилище отработавшего ядерного топлива для подготовки к отправке на переработку во ФГУП "ПО "Маяк" (Озёрск) или на длительное хранение во ФГУП "Горно-химический комбинат" (ГХК, Железногорск).

В настоящее время на энергоблоках демонтируется оборудование для обращения с топливом, а также готовится комплект документов для направления в Ростехнадзор для получения лицензии на вывод из эксплуатации энергоблока №2. В феврале 2025 года планируется получение лицензии на вывод из эксплуатации энергоблока №1, добавляет пресс-служба.

Ленинградская АЭС - крупнейшая в России по установленной мощности действующая атомная электростанция, расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Это единственная в РФ станция, где действуют энергоблоки двух разных типов: канальные уран-графитовые РБМК и водо-водяные ВВЭР. Станция состоит из шести энергоблоков, из них четыре (по два РБМК и ВВЭР) - действующие. Первый блок (РБМК-1000) был остановлен для вывода из эксплуатации в 2018 году после 45 лет работы, второй (РБМК-1000) - в 2020 году.

В марте 2024 года ЛАЭС начала основной этап строительства седьмого энергоблока ВВЭР-1200. Вместе с энергоблоком N8, контракт на строительство которого был подписан в 2022 году, они в перспективе станут замещающими мощностями для энергоблоков №3 и №4 РБМК-1000.