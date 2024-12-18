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Роскомнадзор заявил, что не будет собирать данные о личных устройствах пользователей

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Проект приказа Роскомнадзора (РКН) не предполагает сбор информации о личных устройствах пользователей, а предусматривает сбор сетевых адресов, которые операторы используют в различных субъектах РФ, чтобы эффективнее противодействовать угрозам, в том числе кибератакам, заявляет пресс-служба ведомства.

"Проект приказа Роскомнадзора подразумевает сбор сетевых адресов, которые используются операторами связи в различных субъектах Российской Федерации для актуализации правил фильтрации в целях противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам", - сообщили в пресс-службе РКН.

"Информация о личных устройствах пользователей не собирается, поскольку не требуется для противодействия угрозам", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе РКН уточнили, что "операторы должны будут предоставлять только информацию о сетевых адресах".

Ранее в СМИ появилась информация, что требования РКН, отраженные в проекте приказа, подразумевают, что операторы должны будут передавать в ведомство данные о личных устройствах пользователей.

Накануне РКН опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов проект приказа об утверждении порядка, сроков, состава и формата предоставления оператором связи в ведомство информации, позволяющей идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование (оконечное оборудование) в интернете на территории РФ, субъекта или части территории субъекта РФ.

Согласно пояснительной записке, проект разработан для реализации норм ФЗ N 216 от 8 августа 2024 года.

"Проект приказа устанавливает обязанность операторов связи представлять в Роскомнадзор информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование (оконечное оборудование) в сети "Интернет", и выделенных для их использования сетевых адресах, а также сведения об изменении указанной информации", - сказано в записке.

Президент РФ Владимир Путин 8 августа подписал федеральный закон N 216, запрещающий так называемые треш-стримы, а также вносящий поправки в целый ряд законодательных актов. В частности, согласно этому закону, операторы должны обеспечивать пропуск трафика на присоединенную сеть связи через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), а также предоставлять в РКН информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете.

РКН Владимир Путин
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