Квота на экспорт пшеницы из РФ с 15 февраля по 30 июня составит 10,6 млн т

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Тарифная квота на экспорт пшеницы из РФ, которая будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2025 года, составит 10,6 млн тонн, сообщает пресс-служба правительства.

Утвержденный объем квоты несколько ниже, чем одобренное в конце ноября решение таможенной подкомиссии - 11 млн тонн.

"Согласно подписанному постановлению, объем квоты на экспорт пшеницы и меслина составит 10,6 млн тонн, ячменя, ржи и кукурузы - 0 тонн. Решение принято с учетом прогнозного баланса производства и потребления зерновых культур на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.

Квота не распространяется на поставки в страны ЕАЭС.

Кроме того, она не ограничивает вывоз зерна для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства.

Согласно сообщению, между участниками внешнеторговой деятельности квоту распределит Минсельхоз.

"Механизм квотирования экспорта зерновых позволяет поддерживать оптимальный баланс между внутренним рынком и поставками этой продукции. В рамках квоты экспорт зерна облагается плавающей пошлиной, зависящей от ценовой конъюнктуры", - говорится в сообщении.

За пределами квоты ставка составит 50%, но не менее 100 евро за тонну, сообщала ранее таможенная подкомиссия.

РФ начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. Ограничения были введены с 1 апреля по 30 июня и составили 7 млн тонн. С 15 февраля по 30 июня 2021 года действовала новая квота, ее объем составил 17,5 млн тонн. В конце 2021 года правительство приняло решение о том, что квота будет ежегодной со сроком действия с 15 февраля по 30 июня.

В 2022 году ее размер составлял 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. В 2023 году - 25,5 млн тонн без разделения на виды зерна. Квота на 2024 год составляла 29 млн тонн (сначала была утверждена в 24 млн тонн, затем было принято решение о дополнительной квоте в 5 млн тонн), она также не предусматривала видового разделения зерна.

Как сообщала в интервью "Ведомостям" министр сельского хозяйства Оксана Лут, прошлогодняя квота была выбрана на 76%. В 2025 году доля тех компаний, которые не полностью воспользовались квотой, будет пропорционально снижена через поправочный коэффициент.

Официальный прогноз экспортного потенциала по зерну в этом сезоне (июль 2024-июнь 2025 гг.) составляет 55-60 млн тонн. В прошлом году РФ экспортировала 72,2 млн тонн зерна, в том числе 54,1 млн тонн пшеницы.

Сбор зерна в 2023 году составил 144,9 млн тонн (92,8 млн тонн пшеницы). В этом году официальный прогноз составляет 130 млн тонн (83 млн тонн пшеницы).