Военные РФ сообщили о 24 групповых ударах по военным целям на Украине за неделю

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за неделю нанесли 24 групповых удара по объектам на Украине.

"С 14 по 20 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 24 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, воинский эшелон на станции разгрузки, а также пункты временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождены населённые пункты Анновка, Весёлый Гай, Елизаветовка, Трудовое и Успеновка Донецкой народной республики", - говорится в недельной сводке военного ведомства.

По его данным, подразделения группировки войск "Центр" в ходе продвижения в глубину обороны противника взяли под контроль населённый пункт Новопустынка (ДНР).

Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot вооруженных сил Украины, заявили в министерстве.

"Уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, пять станций радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, российскими средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, управляемая ракета "Нептун", четыре авиационные бомбы Hammer, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 519 дронов самолетного типа.

"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих", - заявили в ведомстве.

В зоне ответственности группировки войск "Север", которая проводит операцию в Курской области и на харьковском направлении, в течение недели потери армии Украины составили более 2 675 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

По его информации, ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника двух танковых, тяжелой механизированной, семи механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад теробороны.

"На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины", - сообщило военное ведомство.

По данным российских военных, за неделю группировка "Север" уничтожила девять танков ВСУ, 73 боевые бронированные машины, в том числе боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер Stryker производства США, 68 автомобилей, две пусковые установки реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и 26 орудий полевой артиллерии.

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