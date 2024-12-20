ВМФ РФ скоро будет усилен двумя новыми атомными подлодками

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В состав Военно-морского флота России в ближайшее время войдут две атомные подводные лодки - стратегическая "Князь Пожарский" и многоцелевая "Архангельск", сообщил главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев.

"В ближайшее время ВМФ получит в свой состав крейсер "Архангельск". Атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" находится на этапе испытаний и вскоре также пополнит состав подводных сил нашего ВМФ", - сказал Моисеев в ходе поездки в Северодвинск на предприятие "Севмаш", говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Наличие у нас таких кораблей позволяет гарантировано обеспечивать безопасность нашей родины", - заявил Моисеев на торжественном мероприятии по случаю 85-летия "Севмаша".

"Князь Пожарский" - стратегическая подлодка проекта "Борей-А". Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А", вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", станет основой морских стратегических ядерных сил на ближайшие десятилетия, заявляли российские военные.

"Архангельск" - третья серийная подлодка модернизированного проекта "Ясень-М". Официально сообщалось, что эти подлодки вооружены ракетами "Оникс" (противокорабельная крылатая ракета, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) и "Калибр" (семейство крылатых ракет большой дальности разработки ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Также сообщали о планах вооружить подлодки проекта "Ясень-М" гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (новая морская гиперзвуковая ракета разработки реутовского НПО машиностроения, КТРВ).