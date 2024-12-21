Минобороны сообщило, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 300 военных

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Потери украинских войск на курском направлении за минувшие сутки составили более 300 военнослужащих, всего за время боевых действий противник потерял там до 42 750 человек, сообщило министерство обороны РФ в субботу.

"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты Bradley производства США, два бронетранспортёра, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении.

Как сообщило Минобороны, с начала боев на курском направлении противник потерял 249 танков, 189 БМП, 130 БТРов, 1 305 боевых бронированных машин, 1 166 автомобилей, 323 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 78 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники., говорится в сводке.

По данным ведомства, "подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, пяти механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Свердликово, Черкасская Конопелька".

"Отражены две контратаки штурмовых групп противника", - сообщает Минобороны.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Косица, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Рубанщина, Русское Поречное, Свердликово, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка и Локня в Сумской области", - говорится в сообщении.