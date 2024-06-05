СПбМТСБ в среднесрочной перспективе хочет запустить торги железной рудой

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в рамках новой стратегии, принятой в середине мая, в среднесрочной перспективе намерена запустить торги железной рудой и ждет выхода на биржевые торги цветные металлы. Об этом "Интерфаксу" в преддверии ПМЭФ рассказал президент СПбМТСБ Игорь Артемьев.

"Новая история, которую мы реализуем прямо сейчас, - это законодательные изменения, дающие возможность покупать товары на бирже в рамках госзакупок. На биржевые закупки распространяется ФЗ-223 (Закон о закупках госкомпаний), сейчас работаем над тем, чтобы на СПбМТСБ можно было покупать и по ФЗ-44 (Закон о контрактной системе). Одними из самых востребованных товаров по 44-ФЗ и 223-ФЗ являются нефтепродукты и уголь. Мы хотим расширить список торгуемых по этим законам товаров на бирже, в первую очередь, за счет стройматериалов. Предполагается, например, запустить торги цементом", - рассказал он.

Артемьев отметил, что недавно стартовали торги арматурой в 8 регионах поставки, до конца года планируется открыть продажи арматуры еще более чем в 20 субъектах. Динамика в сегменте арматуры уже дает надежду, что скоро на СПбМТСБ появится репрезентативный индикатор по этому продукту, отметил президент биржи.

"Металлопродукция - это как раз среднесрочный горизонт. Рассчитываем, что вскоре на торги выйдут поставщики железорудного сырья, потенциально рассчитываем увидеть на наших торгах и цветные металлы", - подчеркнул Артемьев.

"Еще одно интересное направление - сельское хозяйство. В настоящее время хорошая динамика реализации сахара на СПбМТСБ. Мы намерены заняться такими позициями в АПК, как подсолнечное масло, рис, мясо и, возможно, кукуруза", - добавил он.