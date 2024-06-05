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Верфь "Эмпериум" к 2026 году расширит производство электросудов в Ленобласти

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Верфь "Эмпериум" (входит в Sitronics Group) планирует расширить производство электросудов в Кировском районе Ленобласти. Губернатор региона Александр Дрозденко и соучредитель ООО "Эмпериум" Андрей Бубнов заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в рамках проекта на ПМЭФ, передал корреспондент "Интерфакса".

Инвестиции в проект составят 1,9 млрд рублей. После завершения проекта производственные мощности вырастут на 19 тысяч кв. метров, достигнут 25 судов в год. Ориентировочные сроки реализации проекта: 2024-2025 годы.

"Этот проект даст синергию развития другим (...) Самое главное, что эти электросуда будут использованы еще и для развития нашего туристического потенциала", - подчеркнул Дрозденко.

"Через две недели выходим на строительную площадку. Проектом предусматривается два года строительства, возведение двух новых цехов, в результате которых у нас появится совершенно новое производство, в 2 раза больше, и производство компонентов. Здесь есть синергетический эффект: подтягиваем других производителей, размещаем их технологическое оборудование у себя, обеспечиваем область рабочими местами", - отметил Бубнов.

"Эмпериум" строит и поставляет заказчикам несколько вариантов судов речного и озерного типов вместимостью от 50 до 130 пассажиров на борту: водный автобус-электроход для городских пассажирских перевозок, а также электрокатамаран для прогулочных и туристических рейсов.

Sitronics Group внедряет комплексные решения для "умного города" и безопасности, занимается цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит IT- и телеком-оборудование, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.

Sitronics Group Александр Дрозденко ПМЭФ Ленобласть Эмпериум
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