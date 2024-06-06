Поиск
СюжетПМЭФ-2024

"Свеза" и FESCO будут развивать контейнерные перевозки из РФ в Азию

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO и группа "Свеза", один из крупнейших лесопромышленных холдингов в РФ, планируют совместно развивать мультимодальные перевозки продукции ЛПК из России в страны Ближнего Востока и Восточной Азии, сообщает пресс-служба "Свезы".

Соответствующее соглашение заключили генеральный директор группы "Свеза" Анатолий Фришман и вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов на полях ПМЭФ-2024 в четверг.

В рамках соглашения предусмотрены поставки продукции "Свезы" через порты Владивостока, Санкт-Петербурга и Новороссийска. Действие соглашения рассчитано до 2025 года с возможной пролонгацией.

ГК "Свеза" специализируется на выпуске фанеры, ДСП- и ЛДСП-плит, объединяет ООО "Свеза-Лес" (поставщик) и комбинаты-производители продукции. Производственные мощности находятся в Тюмени, Санкт-Петербурге, Костромской, Вологодской и Свердловской областях, в Пермском крае.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тыс. TEU, свыше 13 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

Свеза FESCO ПМЭФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ПМЭФ-2024

Петербургские власти допустили начало выпуска Aurus до конца года на бывшем заводе Toyota

Петербургские власти допустили начало выпуска Aurus до конца года на бывшем заводе Toyota

Минпромторг предложил вывести из-под "курсовой" пошлины еще около 200 экспортных товаров

ПМЭФ-2024

В Россельхознадзоре связали объем будущего импорта яблок с ситуацией на рынке

ПМЭФ-2024

За год увеличилось число работающих в России компаний-участниц палаты AmCham

ПМЭФ-2024

Минфин определит тактику на рынке ОФЗ после заседания Банка России 7 июня

ПМЭФ-2024

Число поездок россиян за рубеж сократилось к 2019 году вдвое, до 25 млн

Число поездок россиян за рубеж сократилось к 2019 году вдвое, до 25 млн
ПМЭФ-2024

Силуанов подтвердил планы продажи активов, перешедших РФ по решениям судов

ПМЭФ-2024

Набиуллина считает, что доверие к финрынку еще не вернулось к уровню до 2022 года

Набиуллина считает, что доверие к финрынку еще не вернулось к уровню до 2022 года
ПМЭФ-2024

Денис Мантуров: Для развития мощностей необходимо привлечение дополнительных дешевых денег

Денис Мантуров: Для развития мощностей необходимо привлечение дополнительных дешевых денег

Нефть Brent подорожала до $78,77 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });