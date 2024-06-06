"Свеза" и FESCO будут развивать контейнерные перевозки из РФ в Азию

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO и группа "Свеза", один из крупнейших лесопромышленных холдингов в РФ, планируют совместно развивать мультимодальные перевозки продукции ЛПК из России в страны Ближнего Востока и Восточной Азии, сообщает пресс-служба "Свезы".

Соответствующее соглашение заключили генеральный директор группы "Свеза" Анатолий Фришман и вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов на полях ПМЭФ-2024 в четверг.

В рамках соглашения предусмотрены поставки продукции "Свезы" через порты Владивостока, Санкт-Петербурга и Новороссийска. Действие соглашения рассчитано до 2025 года с возможной пролонгацией.

ГК "Свеза" специализируется на выпуске фанеры, ДСП- и ЛДСП-плит, объединяет ООО "Свеза-Лес" (поставщик) и комбинаты-производители продукции. Производственные мощности находятся в Тюмени, Санкт-Петербурге, Костромской, Вологодской и Свердловской областях, в Пермском крае.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тыс. TEU, свыше 13 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.