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"Интер РАО" ждет сокращения экспорт электроэнергии в 2024 году из-за ограничений с КНР

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российский оператор экспорта-импорта электроэнергии ПАО "Интер РАО" ожидает сокращения поставок за рубеж в 2024 году на фоне снижения экспорта в Китай, сообщила член правления компании Александра Панина журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"В прошлом году у нас было 10,5 млрд кВт.ч. Но за вычетом Китая два надо отнять", - сказала она, подтвердив, что речь идет о снижении поставок до около 8 млрд кВт.ч.

По ее словам, в Китай "у нас экспорт на минимальном объеме, мы планируем существенное снижение экспорта".

"Если мы в том году поставили более 3 млрд (кВт.ч - ИФ), сейчас я мечтаю о миллиарде", - отметила Панина, объяснив, что проблема связана с дефицитом на Дальнем Востоке.

"Не знаю, будет ли какой-то шанс, чтобы периодами нам давали объемы. Поэтому у меня самая главная проблема - это Китай сейчас", - посетовала Панина, напомнив, что объемы поставок в эту страну сократились с 9 ноября. "Мы продаем 113 мегаватт вместо тысячи, которая когда-то у нас была", - отметила она.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии.

Основным акционером компании на конец 2022 г. являлся "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитала" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении (более свежих данных по этим долям нет).

Интер РАО Китай Александра Панина Россети ФСК ЕЭС Дальний Восток
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