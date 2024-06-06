Шувалов надеется на принятие новой стратегии ВЭБа летом или в начале осени

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Новая стратегия для группы ВЭБа может быть принята в течение лета, крайний срок - в начале осени, сообщил председатель госкорпорации Игорь Шувалов.

"Что касается того, как мы дальше будем строить работу, мы как раз в этом году отчитываемся перед правительством и обществом о том, насколько выполнена наша стратегия, которую мы принимали. По цифрам, даже не хочу говорить про эти триллионы, тем более мы это совсем недавно публично обсуждали. Мы перевыполнили контрольные показатели. И в этом году надеемся, базируясь на обновленных национальных целях развития, которые были представлены президентом 7 мая, мы вместе с правительством будем в состоянии в течение лета, может быть, крайний срок, в начале осени, принять новую стратегию для всей группы", - сказал глава ВЭБа в ходе выступления на сессии "Большие проекты для человека" на ПМЭФ-2024.

"Мы цели эти, как только формально одобрим на наблюдательном совете нашу новую стратегию, объявим. Сделаем это приземленно, упрощенно. С тем, чтобы все-таки показать эффекты для городов, населенных пунктов и семей - это самое главное. Что касается триллионов, то совокупный взнос или вклад группы ВЭБа в ближайшие годы по нашей стратегии, которую мы подготовили вместе с нашими со всеми партнерами, должен составить не менее 30 трлн рублей", - отметил Шувалов.

"Мы к этой цифре готовы, если нас здесь и по капиталу, и по этим амбициям правительство запустит в этот процесс, мы, я больше чем уверен, этих целей всех добьемся", - добавил он.

Действующую стратегию ВЭБа набсовет во главе с вице-премьером Дмитрием Григоренко утвердил в августе 2021 года.

В конце марта Шувалов сообщил, что группа ВЭБа совместно с банками-партнерами по итогам 2024 года поддержит проекты примерно на 22 трлн рублей, что превысит заложенный в действующей стратегии план в 17 трлн рублей.