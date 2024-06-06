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Сбербанк рассчитывает на рост дивидендов в абсолютном выражении

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк рассчитывает на рост дивидендов в абсолютном выражении, несмотря на увеличение налоговой нагрузки, сообщил глава банка Герман Греф.

"Мы пока не собираемся менять нашу (дивидендную) политику, пока мы считаем, что мы пройдем все ограничения, которые установлены, и собираемся продолжать платить 50%", - заявил глава банка.

Отвечая на вопрос, изменятся ли выплаты дивидендов в абсолютном выражении в связи с ростом налоговой нагрузки, Греф заявил: "Я надеюсь, что даже с учетом налоговой нагрузки расти будут".

Герман Греф Сбербанк
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