Льготное кредитование крупных отелей будут финансировать в приоритетном порядке

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Программа льготного кредитования строительства в России крупных отелей в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" будет финансироваться в приоритетном порядке и весь срок, на который инвесторы получают кредиты, сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

Он напомнил, что нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" продлен до 2030 года, а на его реализацию выделяется более 400 млрд рублей как минимальный объем финансирования.

"Мне кажется, очень важно соблюдать один простой принцип при формировании параметров нового национального проекта: не испортить то, что работает. Мы действительно видим, что те программы, которые с большим трудом раскачивались, донастраивались, на сегодняшний день работают достаточно эффективно. Но первая и самая главная - это программа льготного кредитования крупных гостиниц. На сегодня эта программа расширена, и вот этот фонд, который мы будем льготировать, расширен до 59 тысяч номеров", - сказал замминистра в ходе панельной сессии в рамках ПМЭФ-2024.

По его словам, год назад планировались льготные кредиты на создание 20 тыс. номеров, что означает рост программы в три раза.

"Это большие долгосрочные вложения, но и большие долгосрочные расходы государства на субсидирование ставки. Отмечу, что это будет финансироваться в приоритетном порядке. Хочу подтвердить, чтобы и у инвесторов, и у банков сохранялась уверенность в том, что эта программа будет работать именно в тот срок, на который кредиты будут выдаваться, мы на это деньги точно найдем и сохраним", - подчеркнул Вахруков.

Он добавил, что вторая программа поддержки отрасли в рамках нацпроекта - это программа субсидирования строительства модульных некапитальных средств размещения, которые создаются быстро.

"У нас тоже в прошлом году было двухкратное увеличение финансирования. В этом году регионы, а это ответственность регионов, должны до конца года ввести еще почти 14 тысяч номеров в модульных гостиницах. Это вторая программа, которую мы тоже рассчитываем сохранить, тоже на нее предусмотрим соответствующее финансирования", - пояснил замминистра.

Он напомнил, что третья программа - это единая региональная субсидия, в рамках которой регионы сами выбирают для себя приоритетные направления развития туризма.

"Важно эти деньги направить на формирование полноценных туристических продуктов, сконцентрировать их именно в тех точках, которые будут работать, не распыляться по всей территории. Есть один хороший туристический продукт, надо работать над ним и средства направлять туда. Мы надеемся, что нас правительство поддержит, что эта программа будет увеличена до 9,5 млрд рублей в год. А также рассчитываем, что уже в этом году мы сможем провести отбор и по модульным гостиницам, и по единой субсидии на три ближайших года, чтобы вы видели тот ресурс, которым вы располагаете, могли планировать долгосрочные мероприятия, могли найти инвесторов, дать им достаточный срок для того, чтобы все состоялось", - добавил он.

Вахруков также подчеркнул важность регионального ресурса.

"Коллеги, сегодня два ключевых ресурса - реструктуризация бюджетных кредитов под списание и новые инфраструктурные бюджетные кредиты. Мы считаем, что эти ресурсы, особенно в туристических регионах, надо направлять на инфраструктуру для туристических проектов, таких, как "Пять морей" или горнолыжных комплексов", - подытожил он.