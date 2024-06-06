Минпромторг планирует после 2026 года обеспечить курорты канатными дорогами

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг планирует, начиная с 2026 года, закрыть потребность сферы туризма в канатных дорогах, причем с высоким уровнем локализации, сообщил на ПМЭФ первый замглавы ведомства Василий Осьмаков.

"По канатным дорогам у нас сейчас есть пять производителей. Они полностью могут закрыть потребность в бугельных и кресельных подъемниках с фиксированным зажимом, но здесь есть поляна для дальнейшей работы. Это спрос, связанный с канатными дорогами с отцепляемым зажимом. Самый большой проект, который мы сейчас поддержали, это проект компании "Тверьканатдор" в Тверской области, который позволит выпускать 15 канатных дорог в год. Пилотная партия будет в следующем году", - сказал он.

Замминистра пояснил, что часть поддержки было предоставлено проекту по НИОКР (научно-исследовательские и опытно конструкторские работы), а часть - в рамках кластерной инвестиционной платформы.

"Как итог, мы планируем с 26-го года закрыть потребности сферы туризма в канатных дорогах, причем с достижением высокой доли локализации. Понятно, что это может звучать несколько авантюрно, но план такой, какой есть, и мы сделаем все, чтобы его исполнить", - добавил Осьмаков.

По его словам, реализуются три проекта и по снегоуплотнительным машинам для горных курортов также с достаточно высоким уровнем локализации.

Осьмаков добавил, что меры поддержки производителей оборудования для туристской инфраструктуры включены в обновленную версию нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Как сообщал "Интерфакс", необходимость в наращивании темпов создания отечественных канатных дорог обусловлена тем, что европейские производители ушли с российского рынка, прекратив обслуживание своего оборудования на горнолыжных курортах России.

В России насчитывается около 400 горнолыжных курортов, из них 150 крупных и средних. Общая протяженность трасс составляет более 1,5 тысяч км.