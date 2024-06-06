"ЭФКО" модернизирует маслозавод в Тольятти и построит причал для экспорта

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ГК "ЭФКО" реализует проект модернизации тольяттинского комбината пищевых продуктов, одного из крупнейших маслоэкстракционных заводов в РФ, построит причал для экспорта масла и шпрота по международному транспортному коридору "Север-Юг". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в четверг.

Соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) подписали врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и директор по стратегическому развитию "ЭФКО" Владислав Романцев.

Инвестиции в проект составят 11 млрд рублей, будет создано порядка 140 рабочих мест.

В результате модернизации производительность комбината вырастет в 1,5 раза до 3 тыс. тонн масличных в сутки. Кроме того, в ближайшее время завод сможет перерабатывать сразу две культуры, увеличатся мощности по хранению сырья и готовой продукции.

Предусмотрено также развитие транспортной инфраструктуры для поставок сырья по Волго-Донскому речному бассейну и экспорта готовой продукции в страны Каспийского бассейна и Средиземноморья.

"В течение двух лет планируем строительство речного терминала с возможностью отгрузки масла и шрота напрямую с завода по наиболее перспективным направлениям, включая Иран. Поставки на экспорт по Волге будут осуществляться по международному транспортному коридору "Север-Юг". При этом речь идет о продуктах переработки как подсолнечника, так и сои на фоне ввода в оборот новых земель на орошение в Поволжье", - приводятся в сообщении слова Романцева.

Он также отметил приоритетную задачу компании – закрыть в РФ в течение ближайших нескольких лет внутреннюю потребность по сое и соевому шроту и перейти к активной работе в экспортной модели.

По словам и.о. губернатора Самарской области, с руководством компании уже намечены дальнейшие планы по развитию в рамках сотрудничества.

Как сообщалось, в сентябре прошлого года ОЭЗ "Тольятти" состоялся запуск первой очереди ООО "Тольяттинского комбината пищевых продуктов". Завод был построен за 1,5 года, инвестиции в первый этап проекта составили 15 млрд рублей. Первой продукцией пищекомбината стало подсолнечное масло. Совокупная мощность первой очереди по очистке и фасовке масла составила 250 тыс. тонн в год. Всего комбинат рассчитан на переработку 600 тыс. тонн масличных в год, это – подсолнечник, рапс и лен.

Сообщалось также, что строящийся пищекомбинат будет выпускать подсолнечное, соевое, льняное и рапсовое масло. Компания планировала к 2028 году достигнуть 8% от общего производства фасованного подсолнечного масла в РФ.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Тольяттинский комбинат пищевых продуктов" зарегистрировано в сентябре 2020 года. Собственником компании является Павел Рыжих, его доля с 12 января 2023 года находится в залоге у Россельхозбанка.