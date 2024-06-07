В "Совкомфлоте" заявили об ожидании снижения выручки из-за санкций и ситуации на рынке

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - "Совкомфлот" (СКФ) в 2024 году ожидает снижения выручки по МСФО по сравнению с прошлым годом из-за санкционных ограничений и изменения рыночных условий, сообщил журналистам генеральный директор СКФ Игорь Тонковидов в кулуарах ПМЭФ-2024.

"Мы ожидаем несколько меньше выручки, чем в прошлом году, в силу различных причин", - сказал он.

"Основные причины - компания находится под непрекращающимся санкционным давлением, что затрудняет работу. Кроме того, изменился рынок, это отразилось на уровне конкуренции и уровне ставок (фрахта - ИФ)", - пояснил топ-менеджер.

Глава СКФ не стал давать прогноз по скорректированной чистой прибыли компании (база для дивидендов).

Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по МСФО в 2023 году выросла почти в 2,5 раза до $943,319 млн. Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента (ТЧЭ) увеличилась на 42,3%, до $2,005 млрд, показатель EBITDA - на 51,9%, до $1,574 млрд.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.