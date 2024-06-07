"АЛРОСА" займется освоением нефтегазовых участков в Якутии в СП с "Сахатранснефтегазом"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" займется освоением Улугурского и Эргеджейского перспективных нефтегазовых лицензионных участков в Якутии. Партнером по СП станет якутский "Сахатранснефтегаз".

Соглашение о сотрудничестве в этом направлении подписали гендиректор компании Павел Маринычев и глава Якутии Айсен Николаев на полях ПМЭФ-2024, сообщила пресс-служба "АЛРОСА". "Освоение участков будет осуществляться в рамках СП "АЛРОСА" и "Сахатранснефтегаз". Поисковый этап и постановку запасов на государственный баланс планируется завершить в 2026 году", - говорится в сообщении.

Дальнейшее инвестиционное решение по развитию месторождений будет принято после определения технологической схемы их разработки и проработки оптимальных рынков сбыта углеводородного сырья, уточнила "АЛРОСА".

По словам Маринычева, "АЛРОСА" развивает бизнес на территории Якутии, газифицирует свои промышленные площадки, поэтому заинтересована в наращивании поставок газа.

"В перспективе данные лицензионные участки могут стать частью кластера нефтегазодобычи в Западной Якутии", - приводятся в сообщении слова главы Якутии.

О возможности диверсификации "АЛРОСА" в другие виды полезных ископаемых и отрасли Маринычев заявил сразу после своего назначения на пост главы алмазодобытчика в середине прошлого года. Тема диверсификации бизнеса "АЛРОСА" не рассматривалась в практическом ключе после того, как после кризиса 2008-2009 гг. компания купила газовые активы и железорудный проект "Тимир". Газовые активы были проданы "НОВАТЭКу" в 2018 году, а на свою долю в СП с Evraz по освоению "Тимира" "АЛРОСА" по-прежнему ищет покупателя.

Улугурский лицензионный участок расположен на территории Ленского и Сунтарского районов. Его площадь составляет 4205 кв. км, прогнозные ресурсы нефти D2 - 7,3 млн тонн, газа - 217,3 млрд кубометров.

Эргеджейский лицензионный участок располагается на территории Олекминского и Сунтарского районов. Площадь участка - 3181 кв. км, прогнозные ресурсы нефти D2 - 15 млн тонн, газа - 78,3 млрд кубометров.

"Сахатранснефтегаз", в котором Якутии принадлежит 84,43% (еще 15,57% владеет АО "РИК Плюс"), создано в 2003 году для управления магистральным газопроводом от Средне-Вилюйского газоконденсатного месторождения до Якутска. Компания также ведет добычу на Среднетюнгском и Отраднинском газовых месторождениях, обслуживает 7,676 тыс. км газопроводов, снабжает природным газом порядка 100 населенных пунктов Якутии.