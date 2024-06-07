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Газпром в I квартале обеспечит около 60% прироста объемов международной торговли газом

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Потребление газа в мире в 2023 году, по оценкам "Газпрома" на основе официальной статистики, увеличилось на 15 млрд куб. м, а с начала 2024 года рост потребления ускорился, сообщил председатель правления газового концерта Алексей Миллер на встрече с президентом ГНКАР Ровшаном Наджафом на полях ПМЭФ.

По итогам первого квартала 2024 года мировое потребление газа выросло более чем на 40 млрд куб. м, или на 3,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Наибольший прирост - 20 млрд куб. м - пришелся на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщил "Газпром".

"Лидер по потреблению газа в АТР - Китай. В первом квартале он обеспечил две трети прироста спроса в регионе. Объем китайского рынка природного газа уже сейчас превышает совокупный уровень его потребления всеми странами Европейского союза", - говорится в сообщении.

В странах Европы объем потребления газа продолжает падать. За первый квартал он сократился на 5 млрд куб. м, или на 3,2% относительно аналогичного периода 2023 года, уточнила компания. Наибольшее снижение демонстрируют крупнейшие европейские экономики - Германия, Великобритания и Италия.

Увеличение объемов международной торговли газом по итогам первого квартала 2024 года составило около 15 млрд куб. м (+4,8%) по сравнению с тем же периодом прошлого года. Около 60% прироста всей мировой торговли газом и более 80% прироста торговли трубопроводным газом обеспечил "Газпром", отмечается в пресс-релизе.

"Роль природного газа в мировом энергобалансе продолжит расти при любом реалистичном сценарии развития энергетики. Он останется наиболее привлекательным энергоресурсом благодаря сочетанию надежности, удобства использования, экономичности и экологических преимуществ", - считает "Газпром".

Миллер также обсудил поставки российского газа в Турцию и проект создания международного газового хаба с министром энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Альпарсланом Байрактаром.

Алексей Миллер Газпром Китай АТР ГНКАР Ровшан Наджаф
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